منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحم مستوطنون على ظهر خيولهم ، ظهر اليوم الجمعة ،تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا،شرق الضفة الغربية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو،حسن مليحات بأن مستوطنون على ظهر خيولهم اقتحموا تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا ،على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة.

وينفذ المستوطنون اقتحامات وهجمات شبه يومية ضد التجمعات البدوية في الأغوار، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على الأرض وطرد البدو منها.

كما تشهد التجمعات البدوية إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالاقتحامات وهجمات المستوطنين ضدها،في إطار خطط حكومة الاحتلال لترحيل البدو قسريا.