المحامي صلاح موسى لوطن: الحكومة تنفي علمها أو دورها في لقاء فلسطيني - اسرائيلي سيعقد في قبرص

وطن: كشف المحامي صلاح موسى لوطن، نفي الحكومة علمها او مشاركتها في اجتماع من المقرر عقده الشهر المقبل في قبرص بين عدد من الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية تحت رعاية وحضور الرئيس القبرصي.

وقال موسى لوطن "ان مصدرا رفيع المستوى في الحكومة تواصل معه صباح اليوم ونفى علاقة الحكومة بهذا المؤتمر، أو علمها به".

وكان موسى قد كشف صباح اليوم في مقال لوطن عن تنظيم أحد المنظمات الفلسطينية اجتماعا في قبرص الشهر القادم بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية، وتحت رعاية وحضور الرئيس القبرصي وبالطبع بحضور شخصيات اسرائيلية وعبر منظمة اسرائيلية، ويعقد اللقاء برعاية اوروبية وعلى ما يبدو امريكية ايضا

وقال موسى لوطن ان محور اللقاء يدور حول الممر التجاري الذي يربط الخليج بالأردن بالسلطة وباسرائيل، كما يناقش على ما يبدو اللقاء اليوم التالي للحرب على غزة.

وحسب موسى يقوم الاطراف بتحضير دراسات مختلفة تتعلق بأفضل الطرق لضمان تدفق البضائع من الهند الى الخليج الى الاردن ومن ثم الى اراضي السلطة والى إسرائيل، وكذلك مناقشة الرقابة على المعابر والتجارة عبر الحدود.

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