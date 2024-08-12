بنك الاسكان يكرم أوائل الطلبة لمديرية التربية والتعليم- شمال الخليل

وطن: انطلاقاَ من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ودعم المسيرة التعليمية قام بنك الاسكان بتكريم الطلبة المتفوقين من خلال المساهمة في توزيع أجهزة لاب توب لأوائل الطلبة من مديرية التربية والتعليم- شمال الخليل وذلك حرصا على مساعدة الطلبة المتفوقين على تغطية احتياجاتهم التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان، ان مساهمة البنك تأتي تأكيداً على أهمية دعم المبادرات الداعمة للتعليم، ومساندة للجهود الداعمة للعملية التعليمية والتي بدورها تحفز طلبتنا على السير قدما نحو مستقبل مشرق.

ومن جهته شكر مدير عام التربية أ. بسام جبر البنك على دوره الريادي ودعمه المتواصل للمسيرة التعليمية، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار بين جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، هذا وقد أشاد بتواصل البنك المستمر لإنجاح أنشطة وفعاليات المديرية على مدار سنوات عديدة.

هذا وقد تخلل التكريم، تقديم شهادات وهدايا للطلبة الخريجين، بحيث أكد الطلاب على نية المضي قدما وبخطى واثقة نحو تحصيل المزيد من العلوم لبناء مستقبل مزهر يخدم المجتمع ويرفع من قدراته.