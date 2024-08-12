المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وطن: اقتحم المستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون المسجد على شكل مجموعات متتالية، ونفَّذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وحوَّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من أفرادها في شوارعها، خاصة عند بوابات الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وتواصل "جماعات الهيكل" المزعوم حشد أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة لمناسبة ما يسمى "حِداد الأيام التسعة"، وأعلنت نيتها إقامة سلسلة بشرية تحاصر المسجد وتدعو لهدمه.

ويوم أمس الأحد، اقتحم المسجد الأقصى 370 مستوطنًا.