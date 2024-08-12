أميركا ترسل غواصة وحاملة طائرات للشرق الأوسط

وطن: أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بإرسال غواصة صاروخية موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات إلى المنطقة قبل هجوم إيراني متوقع ضد الاحتلال، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وجاء إعلان البنتاغون، في عقب مكالمة هاتفية جمعت أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث أمر الوزير الأميركي أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة، بحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وذكر بيان صادر عن البنتاغون أن أوستن وغالانت تحدثا عن "الجهود الرامية" لمواجهة الرد من جانب إيران وحزب الله اللبناني

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غالانت أبغ أوستن بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لشن هجوم كبير، ما يدل على توجه ايراني للرد في الأيام المقبلة.

ووفقا للبحرية الأميركية، كانت الغواصة "يو إس إس جورجيا"، وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بصواريخ كروز، تعمل في البحر الأبيض المتوسط ​​في الأيام الأخيرة، بعد أن أكملت للتو التدريب بالقرب من إيطاليا.

وقال البنتاغون إن الوزير أوستن أمر الغواصة بالدخول إلى مياه الشرق الأوسط. ونادرا ما يتم الكشف عن حركة الغواصات الصاروخية الأميركية علنا، وتعمل السفن التي تعمل بالطاقة النووية في سرية شبه كاملة.