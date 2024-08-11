"من مسافة صفر".. القسام تتبنى عملية الأغوار اليوم

وطن: أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها الكاملة عن عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة الأغوار الفلسطينية نهار اليوم الأحد.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لها إنها تمكنت من قتل أحد جنود الاحتلال، بعد إطلاق النار عليه من مسافة صفر، قرب مستوطنة "ميحولا" في الأغوار الشمالية، مع انسحاب المنفذين بسلام.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مقتل جندي من وحدة "ماجلان" العسكرية، بعد إطلاق النار عليه قرب مستوطنة "ميحولا"، فيما ذكرت أن الجندي القتيل عاد من القتال في قطاع غزة منذ أسبوعين فقط.

وتأتي عملية إطلاق النار في سياق التصعيد العسكري التي تشهد الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 10 شهور.

وخلال الأيام الماضية من شهر آب الجاري، شهدت الضفة عشرات العمليات والهجمات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها عملية الأغوار اليوم، و 3 علميات إطلاق نار استهدفت مستوطنة "بكعوت" قرب طوباس خلال الأيام الماضية، وعشرات عمليات تحطيم مركبات المستوطنين.