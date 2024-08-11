عمليات نوعية للمقاومة وقنص جندي من جيش الاحتلال شرقي خان يونس.. والاحتلال يقرّ

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، تمكّنها، بالاشتراك مع سرايا القدس، من قنص جندي من جيش الاحتلال وإصابته إصابة قاتلة ببندقية "الغول"، في منطقة الزنّة، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن مع العملية المشتركة بين القسّام والسرايا، أقرّت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من جيش الاحتلال برصاص قنص في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وضمن عملياتها في اليوم الـ 310، أكدت كتائب القسّام من تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار بقوة راجلة من جيش الاحتلال في حي النهضة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG"، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في المخيم الغربي في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، حيث رصد المجاهدون هبوط طائرة مروحية للإخلاء الجنود.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في منطقة زلاطة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

بدورها، أكّدت سرايا القدس، ما أعلنته كتائب القسّام، كما تبنّت استهدافها تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الزنّة شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

واستهدفت أيضاً تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في حي أبو هدّاف شمالي شرقي مدينة خان يونس، وفي عملية أخرى، استهدفت السرايا جنود وآليات الاحتلال شمالي شرقي مدينة خان يونس، مستحدمةً وابلاً من قذائف "الهاون".

وبعدد من عبوات "أبابيل" المقذوفة استهدفت سرايا القدس مقر قيادة تابع لـ "جيش" الاحتلال في محيط تبة الـ 86 الكرد" شمالي شرقي خان يونس.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من قصف مدينة "عسقلان" المحتلة ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

كتائب شهداء الأقصى، عرضت من جانبها مشاهد من دكَّ مقاتليها تحشدات الاحتلال وتمركز آلياته وسط مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح بقذائف "الهاون".

وأكدت كتائب شهداء الأقصى دكَّ مقاتليها تحشدات الاحتلال وتمركز آلياته في محيط معبر رفح، بقذائف "الهاون"، كما قصفت بالقذائف من النوع نفسه تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في حي أبو هداف شمالي شرقي خان يونس.

وأصدرت، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بلاغاً عسكرية معلنةً في عن استهداف مقر قيادة "جيش" الاحتلال المتمركزة في القرية السويدية غربي مدينة رفح.

وأوضحت في البلاغ العسكري أنّ وحدة المدفعية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى - لواء خانيونس أنّ الاستهداف جرى باستخدام قذائف "الهاون"، وتمّ رصد وقوع إصابات في صفوف الاحتلال وهبوط مروحية لنقل الإصابات.