طوفان الأقصى" في اليوم الـ311.. عمليات نوعية للمقاومة والاحتلال يقرّ بخسائره

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ311، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

تصاعدت حدة الحرب في قطاع غزة، فقد أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق متعددة استعدادًا لقصفها، مخلفة وراءها المزيد من الضحايا في الساعات الأخيرة. ولاقى الهجوم على مدرسة التابعين، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، موجة استنكار عالمية.

ميدانيًا، نفذت كتائب القسام وسرايا القدس عملية مشتركة أسفرت عن قنص جندي إسرائيلي شرقي خان يونس. وأعلنت كتائب القسام عن معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في رفح، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال. وبدورها، أكدت سرايا القدس استهدافها جنودًا وآليات إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون.

وفي تصعيد لافت، أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف تجمعات للاحتلال وسط مخيم يبنا في رفح، فيما أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهدافها لمقر قيادة جيش الاحتلال في القرية السويدية غربي رفح، معلنة عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,790 مواطنا وإصابة 92,002 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ311:







1:01| مصادر محلية: مستوطنون يشعلون النيران بالقرب من مفترق ديربلوط غرب سلفيت

1:01| جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام منطقة الكسارة في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل

12:44| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس.

12:41| تنسيقية المقاومة العراقية: غير ملزمون بأي قيود إذا استغلت القوات الأميركية أجواء العراق لتنفيذ اعتداءات ضد إيران، أو تورطت في استهداف مقاتلينا.

12:39| الاتحاد الأوروبي: أحث حكومة الاحتلال على المشاركة بحسن نية في المفاوضات التي تسيرها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

12:28| القسام: عملية الأغوار رد على مجزرة مدرسة التابعين والمجازر المستمرة على قطاع غزة الصامد.

12:25| موقع واللا العبري: غالانت أبلغ أوستن برصد استعدادات عسكرية لإيران ما يعزز تقديرات بنيتها شن هجوم في الأيام المقبلة.

12:06| الجبهة الشعبية في بيان صحفي:

- عملية الأغوار الفدائية تعبير جلي عن إرادة شعبنا في مقاومة الإبادة

- ندعو لمزيد من الدعم الجماهيري لمجموعات المقاومة في الضفة وإسنادها بالفعاليات وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

- تصعيد المقاومة بكافة أشكالها في الضفة وعلى امتداد الوطن هي خير إسناد لشعبنا في مواجهة حرب الإبادة.

- يجب وقف سياسات التنسيق الأمني وأي من أشكال الملاحقة للمقاومة، وكل ما يمس بوحدة شعبنا في معركة المصير.

11:56| الجبهة الديمقراطية: عملية الأغوار البطولية تثبت فشل المنظومة الأمنية للاحتلال

11:56| قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة شرق مدينة خانيونس