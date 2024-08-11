مستوطنون يهاجمون مسكنا ويسرقون مواشي في الأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مسكنا وسرقوا مواشي، في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مستوطنين هاجموا مسكن المواطن محمود عواد أيوب، وسرقوا تسعة رؤوس من الماشية.

وتشهد مختلف مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وملاحقتهم ومنعهم من الوصول إلى المراعي.

يذكر أن مناطق عديدة من الأغوار الشمالية شهدت منذ عصر اليوم انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وتضييقات وعمليات تفتيش، في أعقاب عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل مستعمر.