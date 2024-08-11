تظاهرة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم الأحد، تظاهرة تنديدا باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي نظمت في الشارع الرئيسي للمدينة، الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونددوا بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، إنه لم يعد من الممكن السكوت على هذه المجازر والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة بحق المصلين والنساء والأطفال، مطالبا بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار.