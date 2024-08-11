حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة

وطن: حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية في قطاع غزة، وأدانت الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس لتدمير مخيم جنين والعمل على تهجير سكانه.

وقالت الحركة في بيان إن "جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في قطاع غزة لم تكن لتتواصل لولا الدعم الذي تمنحه لها عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن، سياسيا وعسكريا".

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف الإبادة الجماعية، وذلك في أعقاب مجزرة مدرسة التابعين أمس السبت، كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان على غزة وإلى قطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال.

كما دعت إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وكذلك، دعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت الفصل السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية.

دعوة لتحقيق دولي

وطالبت حماس المنظومة القضائية الدولية بإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن مجزرة مدرسة التابعين وكل المجازر بحق المدنيين العزل، وفقا للبيان.

واستشهد أكثر من 100 مواطن من النازحين في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، عندما استهدفتهم قوات الاحتلال بـ3 صواريخ أثناء أدائهم صلاة الفجر في المدرسة، مخلفة مشاهد مروعة.

وتواصلت اليوم الأحد عمليات انتشال أشلاء الشهداء، وقالت مصادر محلية إن بعض النازحين الذين كانوا في المدرسة نزحوا إلى أماكن أخرى.

من جانبها، أكدت حماس في بيانها أن الاحتلال لن يفلح من خلال هذه الجرائم الوحشية في كسر إرادة وثبات الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيرة إلى أن هذه المجازر تهدف للترويع وإخضاع المواطنين ودفعهم للهجرة عن أرضهم والتخلي عن خيار المقاومة.

ودعت الحركة "شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل لوقف المذبحة المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والانتفاض في الشوارع والميادين".

إدانة تصريحات كاتس

وفي بيان آخراعتبرت حماس أن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس لتدمير مخيم جنين والعمل على تهجير سكانه، على غرار ما يفعله جيش الاحتلال الفاشي في قطاع غزة؛ هي تعبيرٌ جلِيّ عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال الفاشيين، وعدم تورّعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا الفلسطيني.

وحذرت حماس من مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة تجاه الضفة المحتلة، والتي تكشف عنها تصريحات كاتس، ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش الذي قال قبل أيام "إن تجويع وإبادة مليوني مواطن في قطاع غزة أمر عادل وأخلاقي"، وما تحمله من نيّات إجرامية مبيّته تجاه شعبنا.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها للوقوف عند مسؤولياتها تجاهها، كما ندعو المؤسسات القضائية الدولية لمتابعة هذه المواقف والتصريحات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وأكدت أن هذه الجرائم المستمرة، وعمليات القتل والإرهاب والترويع، والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش الاحتلال في مدن ومخيمات الضفة؛ لن تفلح في ثنيِ شعبنا الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر، عن خيار الثبات على هذه الأرض، والمقاومة ومجابهة الاحتلال، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على غزة بدعم أميركي منذ أكثر من 10 أشهر، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية حيث استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

المصدر : الجزيرة