الجامعة العربية الأمريكية تقرر تجميد نشاط مجلس الطلبة وتدعو الطلبة إلى العودة لقاعات الدراسة

وطن: دعت إدارة الجامعة العربية الأمريكية كافة الطلبة إلى الالتزام بالدراسة والعودة إلى قاعات الدراسة، والتركيز على مستقبلهم الأكاديمي. وقررت تجميد نشاط مجلس الطلبة ووقف كافة صلاحياته وانشطته.

وقالت في بيان لها وصل وطن، نسخة عنه، إن إدارة الجامعة تؤكد على التزامها بتوفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للجميع، والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الطلبة، ودراسة كافة المسارات المطروحة عبر الحوار البناء والمسؤولية المشتركة بما يضمن سلامة العملية التعليمية والمخرجات التعليمية للطلبة.

وأكدت أن الجامعة وادارتها حريصة على استكمال مسيرتكم التعليمية رغم كل الظروف التي تعصف بشعبنا الفلسطيني.

وقالت: لقد بذلت إدارة الجامعة جهوداً حثيثة للتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة ضمن الإطار النظامي والقانوني للجامعة، وقد تم فتح قنوات حوار مستمرة مع المجلس، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج إيجابية، بل تم التصعيد بشكل غير مبرر.

وأضافت أن تعطيل الدراسة هو أمر يضر بمصالح الطلبة قبل أي شيء آخر، فالجامعة هي بيت العلم والمعرفة، وهي المكان الذي يتعلم فيه الطلبة ويطورون مهاراتهم وقدراتهم، ولا يجوز المساس بهذا الجانب الحيوي من حياتهم.

وتابعت: وعليه وفي ظل الخطوات التصعيدية التي يقوم بها مجلس الطلبة تجاه تعطيل العملية التعليمية ومستقبل الطلبة في يوم الخميس الموافق ٨/٨/٢٠٢٤ ويوم الاحد الموافق ١١/٨/٢٠٢٤، واستنادا الى البند رقم ٨ والبند رقم ١٤ من الباب التاسع من نظام مجلس طلبة الجامعة لعام ٢٠٢٢ ، تقرر تجميد نشاط مجلس الطلبة ووقف كافة صلاحياته وانشطته، وأنشطة جميع الكتل الطلابية لحين معالجة جميع الأسباب المتعلقة بهذا القرار.

فيما يلي نص بيان الجامعة: