استشهاد الأسير الجريح كفاح ضبايا من مخيم جنين

وطن: استشهد الأسير الجريح كفاح عصام ضبايا (33 عامًا) من مخيم جنين متأثرًا بإصابته الحرجة قبل أيام واعتقاله من خربة كفرقود غرب جنين.



وأكدت العائلة لـ "وطن" بأن وحدة الشكاوي في القدس أبلغتها باستشهاد ابنها الأسير الجريح أثناء تلقيه العلاج في مستشفى رمبام الإسرائيلي في حيفا المحتلة.



وأضافت العائلة أن الشهيد كفاح كان برفقة شبان في خربة كفرقود غرب جنين، في حين اتجهت قوة خاصة من جيش الاحتلال في عملية اغتيال ممنهجة أطلقت النار على خمسة شبان كان من بينهم كفاح وأصيب واعتقل، ولم يسمح الاحتلال للهلال الأحمر تقديم العلاج اللازم له وللمصابين.



وأفادت أن الارتباط بعد ساعات أبلغهم باستشهاد اثنين من المصابين واحتجاز جثامينهم ونقل ابنهم الجريح وآخرين إلى مسشتفيات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى أعلن اليوم عن استشهاده.







