مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون أشجار زيتون في ياسوف شرق سلفيت

وطن: جرف مستوطنون أراضي واقتلعوا أشجار زيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، اليوم الأحد، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال جرفوا ما يقارب ستة دونمات في منطقة "السرب" الواقعة بين قريتي ياسوف واسكاكا، واقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 50-60 عاما، لصالح توسعة مستوطنة "نوفي حمياه" المقامة على أراضي المواطنين، في الجهة الجنوبية للقرية.

وأضاف أبو ماضي أن الأراضي التي تم تجريفها تعود ملكيتها لمواطنين من القرية عرف منهم الأشقاء عبد الله وأحمد وحنان مصطفى العبد وأقارب لهم مغتربون، والشقيقان زياد وزهير جميل عبد الرزاق، مشيرا إلى أن المنطقة تبعد عن منازل المواطنين حوالي 100 متر.

يذكر أن قرية ياسوف تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر، كما تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون إغلاق مدخلها الشرقي ببوابة حديدية.