هواتف HONOR تنطلق في فلسطين

رام الله – وطن: أعلنت شركة "سل افنيو" إطلاق هواتف هونر HONOR العالمية في فلسطين عبر توقيع اتفاقية وكالة رسمية من الشركة الصينية HONOR، والتي تتمكن بموجبها الشركة من بيع أحدث المنتجات في مجال الهواتف الخليوية الذكية في السوق الفلسطيني.

وحول مضمون الوكالة الجديدة، أكدت إدارة الشركة أن أجهزة HONOR تحمل أفضل المواصفات وبأسعار اقتصادية تمكن كافة فئات المجتمع من شراء الجهاز ذات الإمكانات القوية والتصميم الأنيق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيت تتراوح الأسعار بين 500 – 1400 شيكل للمستهلك تقريبا.

وأكدت الشركة أنها بدأت بتوزيع كافة الموديلات من أجهزة Honor وهي X5, X6a, X7b, X8b وX9b الشهير، من خلال 150 نقطة بيع (محل موبايل) منتشرة في مختلف محافظات الوطن.

وأعلنت شركة IDC في تقريرها الأخير أن العلامة التجارية HONOR احتلت المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2024.

وكانت HONOR هي العلامة التجارية للهواتف الذكية الخاصة من هواوي. وتم بيعها في ديسمبر لتنطلق بقوة وتوسع اعمالها في الشرق الأوسط.