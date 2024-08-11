مقتل مستوطن واصابة اخر في عمليتي اطلاق نار في الاغوار

رام الله - وطن: أعلنت مصادر عبرية مقتل مستوطن وأصابة اخر في عمليتي إطلاق نار في الاغوار.

وأعلن اسعاف الاحتلال مقتل مستوطن واصابة آخر في عمليتي إطلاق نار في الاغوار، وتحديدا قرق مفرق مستوطنة "مخولا".

وذكرت مصادر عبرية ان مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار كثيف من مركبة مسرعة، ما تسبب بمقتل مستوطن واصابة آخر، بينما انسحب المنفذين من المكان.

بينما قالت القناة 7 العبرية ان عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة مخولا كانت في موقعين، الموقع الأول اسفرت عن جريح بجراح متوسطة وفي الموقع الثاني عثر على مصاب في حالة الخطر الشديد.

واغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الاغوار الشمالية.

وأعلنت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال نشر اعداد كبيرة من الجنود في المنطقة، وأطلق طائرات مسيرة في سماء المكان للبحث عن المنفذين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى كردلة وبردلة وعين البيضا في محيط موقع العملية.

