البركة للتأمين وشركة مطاعم ميرامية يوقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي اتفاقية لتقديم الخدمات التأمينية مع شركة مطاعم ميرامية في مقر الشركة في حي الماصيون رام الله، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة المهندس عوض الله إبراهيم عوض الله والمدير العام عبد الحكيم قاسم، وأعضاء من مجلس الإدارة، ومدير عام شركة مطاعم ميرامية محمد زملط، وطاقم من الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع السياحة والخدمات، والمساهمة في تحقيق التنمية وتوسيع قاعدة عملاء الشركة وتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وفعالة، وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الخدمات التأمينية، التي تشمل التأمين على الممتلكات، وتأمين المطاعم وتأمين المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى برامج تأمينية أخرى.

وأعرب مدير عام الشركة عبد الحكيم قاسم عن فخره بهذه الشراكة مع شركة مطاعم ميرامية، لتميزها وحضورها الحيوي والقوي في قطاع المطاعم في فلسطين وانتشار فروعها في العديد من المدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تحرص دائما على مصالح المؤمنين وتعتبر من أولويات الشركة وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مميزة في هذا الاتجاه.

وأعرب محمد زملط عن فخره بهذه الشراكة التي تلبي تأمين جميع القطاعات، وأشاد بسرعة تقديم الخدمة من الشركة والاستجابة السريعة في جميع الأوقات، وأن هذه الخطوة تسهم في رفع مستوى الأمان التأميني، وبالتالي تعزيز فرص نمو الشركة وتطورها.