شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الإثنين 12/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من بيرزيت وتشمل: آخر البلد من جهة برهام والمجاورين , أجزاء من برهام وتشمل أول البلد من جهة بيرزيت ومشروع طابو (تلال بيرزيت).

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.