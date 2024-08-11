قصف عنيف غير مسبوق .. العاصمة الاوكرانية تحترق بالصواريخ الروسية

رام الله - وطن: شنت الطائرات الحربية الروسية هجمات على العاصمة الأوكرانية ككيف استهدفت مشاة القوات الأوكرانية.

وقالت مصادر روسية ان مقاتلتين حربيتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-35" نفذتان ضربات صاروخية على نقاط انتشار مشاة القوات الأوكرانية وآلياتها العسكرية بقنابل موجهة شديدة الانفجار وكبدتها خسائر فادحة.

وترافق هذا القصف من الطائرات الحربية، مع قصف روسي بصواريخ اسكندر الثقيلة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت المصادر ان غارات جوية وقصف صاروخي مكثف وعنيف تعرضت له كييف لأول مرة بهذه الشراسة الى جانب مدينة بولتافا استهدف مناطق عسكرية ومنشئات حيوية ومصانع أسلحة، حيث سمعت أصوات انفجارات في مناطق كييف وبولتافا وخاركوف، بينما أفادت القنوات الأوكرانية عن ضربات صاروخية روسية باليستية.

وبالتزامن مع ذلك القصف قالت المصادر ان القوات الخاصة البيلاروسية، إلى جانب المعدات الثقيلة والأفراد، وصلت إلى الحدود مع أوكرانيا.