حكومة الاحتلال تصادق على حظر قناة "الميادين"

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مقترح وزير الاتصالات، شلومو كرعي، لحظر قناة "الميادين" اللبنانية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن كرعي.

وفي أعقاب قرار الحكومة، قام كرعي بتوقيع أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

وكانت حكومة الاحتلال قد حظرت بث القناة وأنشطتها في الداخل المحتل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع بداية الحرب على قطاع غزة، في قرار ظل ساريا حتى قبل بضعة أسابيع.

ومع انتهاء مفاعيل القرار السابق، عمل كرعي على إصدار قرار جديد عن الحكومة بعد إصدار "وجهة نظر مهنية" من جهات أمنية وموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال كرعي تعقيبا على القرار إن "إسرائيل في حالة حرب. هذه القنوات تتعاطف مع العدو، بينما تضرّ بأمن الدولة وسيتم حظرها، إن ما تبثه قناة الميادين وتقاريرها يخدم التنظيمات الإرهابية ، وقد حان الوقت لمحاسبتها"، وفق تعبيره.