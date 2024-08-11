الصحف العبرية: شعور بالإحباط داخل هيئة أركان الاحتلال

رام الله – وطن: نقلت وسائل إعلام عبرية، الشعور بالإحباط داخل هيئة الأركان العامة للاحتلال حول الإشكاليات التي يواجهها جيش الاحتلال في غياب الهدف السياسي الواضح.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" فإن مجلس وزراء الاحتلال لم يحدد هدفًا طويل الأمد؛ مما أدى إلى إحباط الجنرالات، الأمر الذي دفعهم للقول "لا توجد قرارات واضحة، ونحن نقاتل بلا هدف وعالقون في الوضع الراهن".

واعترف لواء المدرعات بأنهم يواجهون "حماس" التي تعمل بمنطق عسكري منظم، وتستخدم تكتيكات الفرق الصغيرة واستراتيجيات الحفاظ على قوتها القتالية، وفقا للصحيفة.

وقالت إن جيش الاحتلال اضطر إلى تفعيل ألوية الاحتياط في غزة؛ بسبب التوترات المتزايدة في الشمال ونقص القوات في الجنوب بسرعة.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هناك حالة من الغضب والإحباط تسيطر على أجواء مقاتلي الجيش بسبب عدم إقالة أي شخص مسؤول عن الفشل الاستخباراتي يوم 7 أكتوبر.



وقال الموقع في تقريره إن هناك "حالة من غضب وإحباط في النظام العسكري من التحقيق في إخفاقات الحرب..، وإن الوحدات المقاتلة تشعر بالإحباط من التحقيقات، وأبرزها تحقيق بئيري، الذي أثبت أن الجيش هو المسؤول الأول عن الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر".

ومؤخرا، استعرض الكاتب والمحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "حاييم ليفينسون" مجموعة من العوامل التي تشير إلى أن دولة إسرائيل في طريقها للتفكك في المستقبل القريب.

وبحسب الكاتب الإسرائيلي فإن إسرائيل تتحول إلى دولة ميليشيات دموية، وأن الجيش والشاباك والشرطة تحولوا أيضاً لمجرد أداوت سياسية في خدمة وزراء الحكومة اليمنية، وهو ما سيزيد من المخاطر على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة أو القدس.