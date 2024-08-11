الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، 16 مواطنا من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس، الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس.