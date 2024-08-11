الاحتلال يوسع أوامر الإخلاء في خان يونس وينسف مبان سكنية برفح

وطن: وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما نسفت عددا من المنازل غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وطالب جيش الاحتلال، المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، كما جدد مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا، وهذه المرة كان الأمر موجها في الساعة الواحدة صباحاً.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس.

وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو 70 ألف مواطن، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، ما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.

وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع التي توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.

وسبق أن نفذت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول 2023، عدة هجمات مدمرة على مدينة خان يونس، منها مناطق زعمت سابقا أنها "آمنة"، ما خلف مئات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسفٍ لمبانٍ سكنية في الأحياء الغربية من المدينة. كما قامت الآليات العسكرية ترافقها الجرافات بعمليات تجريف واسعة داخل حي البراهمة غرب رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، فجر يوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,790 مواطنا وإصابة 91,702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.