المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وحوَّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وبدأت جماعات "الهيكل المزعوم" بالتحضير لإحياء ذكرى ما يطلقون عليه "خراب الهيكل"، داعية أنصارها للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى يوم غد الإثنين، وحسب برنامج الفعالية التهويدية، ستبدأ السلسلة البشرية الاستعمارية من حائط البراق باتجاه البلدة القديمة، وصولًا إلى باب النبي داوود، سيتخللها مسيرة أعلام.

كما دعت "جماعات الهيكل المزعوم" أنصارها للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى المزعومة يوم الثلاثاء المقبل.