الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل والقدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وستة آخرين من بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة.

ومن الخليل، اعتقل جيش الاحتلال المواطن همام حسام الحجوج من بلدة بني نعيم شرق الخليل، ومحمد منير الحجوج، وعلي جمال صوالحة، من مدينة الخليل، وهيثم خالد الشاويش لدى مروره عبر حاجز عسكري عند مدخل شارع الشهداء وسط الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال العيسوية واعتقلت الشاب يزن نعاجي، ووائل سبتة، وعبد الله عبيد، وضياء عبيد، ومصطفى ناصر، ومراد ناصر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على ذويهم بالضرب.

وسلَّمت قوات الاحتلال عائلة الشاب منصور محمود، أمر استدعاء لمراجعة مخابراتها.