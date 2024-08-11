وزير خارجية الاحتلال يطالب بإخلاء مخيم جنين والتعامل معه كغزة

رام الله - وطن: طالب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس بالتعامل مع مخيم جنين مثلما يتم التعامل معه غزة عبر اخلاءه من المدنيين.

وكشفت قناة "مكان" العبرية ان تصريحات كاتس جاءت خلال لقاء عقده الأربعاء الماضي مع قادة مجلس المستوطنات بالضفة الغربية .

وطرح الوزير كاتس خلال جلسة مغلقة مع قادة المستوطنين مقترح بإخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة.

ووصف كاتس مخيمات اللاجئين بأنها "بؤر للشر" زاعماً أنها لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وانما تخضع لإيران.