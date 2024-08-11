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مستشار سابق في البنتاغون: القوات المسلحة اليمنية قتلت 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم بعد تسللهم لليمن

11.08.2024 08:41 AM
مستشار سابق في البنتاغون: القوات المسلحة اليمنية قتلت 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم بعد تسللهم لليمن

وطن: كشف المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن جماعة "أنصار الله" قضت على 70 مقاتلا من القوات الخاصة الإسرائيلية وعدد من المرتزقة الأمريكيين حاولوا التسلل إلى اليمن، في حادثة لم يحدد موعدها، ولم يتم الاعلان عنها من قبل أي طرف.

وأوضح ماكغريغور في مقابلة معه أن الحوثيين، الذين وصفهم بـ"الرجال الأشداء في ساحة المعركة"، تمكنوا من نصب كمين محكم أدى إلى قتل الفريق بالكامل في غضون دقائق معدودة، بعد تسلله الى اليمن.

وأشار ماكغريغور إلى أن الفرقة المكونة من 70 عنصراً من الأمريكيين والإسرائيليين تم تعقبها بواسطة الأقمار الصناعية الروسية لحظة تسللهم إلى اليمن، حيث زودت موسكو اليمنيين بمعلومات فورية عن العملية.

وأضاف أن "المراقبة المستمرة اليوم تغير كل شيء في الحرب" مما يجعل من الصعب على أي قوات التسلل دون اكتشافها.

وكان قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية نائب الأدميرال، جورج ويكوف، قد أكد قبل أيام قليلة، أن الحوثيين يسعون إلى زيادة قدراتهم القتالية ولا يعتمدون بشكل كامل على إمدادات الأسلحة الإيرانية.

كما اعترف ويكوف بأن "الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر".

ولم يصدر أي تعليق رسمي اميركي أو "اسرائيلي" او حتى يمني، حول ما كشفه دوغلاس.

 

 

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