إصابة مواطن بالرصاص واعتقال ثلاثة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العين

وطن: أصيب مواطن بالرصاص الحي، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في مخيم العين، وتم نقله إلى المستشفى، وآخر نتيجة سقوطه من علو خلال المواجهات.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة في المخيم ومحيطه وحي المعاجين، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: صهيب خرينو، وعزت حميدان، ومراد حميدان.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب على أحد السكان هناك.