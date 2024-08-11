عصام عواد يكتب لوطن .. يا طالب الدبس....

يفاجئني الغباء العربي الرسمي بل وربما المؤسساتي وجزء منه شعبي باستغرابهم من السر الخفي للدعم غير المحدود للدولة العنصرية التي تم زراعتها في الشرق الأوسط. تتبنى مواقفها، تتحدث بلسانها.

حسنا، إن التمازج الكبير بين الدولتين يعود للتشابه فى نشأة كلتيهما، والشبه الشديد بينهما فى التكون والمنهج، فالمجتمع الأمريكي نشأ كمجتمع استيطاني، قام على فكرة الاستيلاء على الأراضي الخاصة بالسكان الأصليين والتي شهدت عقودا من التنكيل بهم والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم، فالمجتمع الأمريكي قوامه المهاجرون الذين تركوا أوطانهم ليأتوا إلى العالم الجديد، فاستولوا على الأراضي عنوة واغتصابا وطردوا منها سكانها الأصليين، وهى نفس الفكرة التي قامت عليها إسرائيل، ولذلك تجد أن أمريكا ترى فى إسرائيل صورتها المصغرة وتذكرها بنشأتها وكيفية تكوينها، وبالتالي تتبنى وتنحاز إلى إسرائيل في كل المواقف، رغم أنف الإنسانية والقوانين الدولية. وعليه، فإن أي إدانة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو إدانة أخلاقية وتشكيك في الأسس الأخلاقية التي قامت عليها الولايات المتحدة نفسها. بل وسيفتح باب الجدال حول أخلاقية نشأة لولايات المتحدة قبل إسرائيل.

هل يذكركم هذا بشيء؟

طوال التاريخ الأمريكي، شاركت الولايات المتحدة وأسلافها الأوروبيون في العديد من المذابح ونفذوا عمليات إبادة جماعية ضد السكان الأصليين. وفي ضوء ذلك، أدى غزو الأمريكيتين عام 1492 والاستعمار الأوروبي اللاحق إلى الإبادة المنهجية للشعوب الأصلية في القارة.

ارتفع عدد سكان المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر من حوالي 2000 شخص في عام 1625 إلى 2.4 مليون في عام 1775، حيث أُجبر الأمريكيون الأصليون على الخروج من شرق أمريكا الشمالية.

بعد إعلان المستعمرات استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام 1776 وتشكيل الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ المستوطنون بالتحرك غربًا، واشتبكوا مع قبائل أباتشي وشيروكي وشيان وتشينوك ونافاجو وسيوكس، والتي تم القضاء عليها بعد ذلك. وتُنسب بعض أسماء هذه القبائل اليوم للأسف إلى المروحيات الحربية والمركبات الرياضية الأمريكية. فهل يذكركم هذا بشيء؟

يعود تاريخ عيد الشكر الوطني، الذي يتم الاحتفال به في شهر نوفمبر، إلى عشرينيات القرن السادس عشر، ويبدو، وفقًا لبعض المؤرخين، أنه مرتبط بمذبحة تعرض لها الهنود الأمريكيون على يد المستوطنين الأوروبيين، الذين قاموا بعد دعوتهم إلى وليمة لشكرهم على جهودهم. مساعدتهم وترحيبهم ثم ذبحوهم وشكروا الله على السماح لهم "بالقضاء على المتوحشين". فهل يذكركم هذا بشيء؟

يعيش أحفاد القبائل الأمريكية الأصلية الباقين على قيد الحياة في فقر في المحميات الهندية الممنوحة اتحاديا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فهل يذكركم هذا بشيء؟

قُتل ما يقرب من 100 مليون من السكان الأصليين في نصف الكرة الغربي أو ماتوا قبل الأوان على أيدي الأوروبيين وأحفادهم على مدى خمسة قرون، كما يقول المؤرخ الأمريكي والأستاذ بجامعة هاواي ديفيد إي. ستانارد، في كتابه بعنوان "المحرقة الأمريكية: كريستوفر كولومبوس و غزو العالم الجديد". فهل يذكركم هذا بشيء؟

مات حوالي 12 مليون من السكان الأصليين داخل الحدود الجغرافية الحالية للولايات المتحدة بين عامي 1492 و1900، وفقًا لما ذكره راسل ثورنتون، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي من أمة الشيروكي وأستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في كتابه "الهولوكوست". وبقاء الهنود الأمريكيين: تاريخ السكان منذ عام 1492. فهل يذكركم هذا بشيء؟

على الرغم من أن الحقوق غير القابلة للتصرف - الحياة والحرية والسعي وراء السعادة - منصوص عليها في إعلان الاستقلال الأمريكي، إلا أنه لم يتم اعتبار جميع سكان المستعمرات الجديدة متساوين. فهل يذكركم هذا بشيء؟

مارست المستعمرات العبودية، التي جلبها المستوطنون الأوروبيون إلى الأمريكيتين من العالم القديم (أوروبا)، على الرغم من أن البروتستانت الإنجليز كانوا يفتخرون بكونهم بيوريتانيين. فهل يذكركم هذا بشيء؟

يستمر القمع المنهجي للأميركيين من أصل أفريقي من قبل حكومة الولايات المتحدة حتى اليوم، في مجال إنفاذ القانون، ونظام الرعاية الصحية، والتعليم. فهل يذكركم هذا بشيء؟

قبل قرن من حصولهم على الحقوق والحريات المدنية، كان على الأمريكيين من أصل أفريقي أن يقاتلوا في الجيش الأمريكي في حروب الرجل الأبيض. وانضم أكثر من 200.000 أمريكي من أصل أفريقي إلى قوات الاتحاد (الشمال) خلال الحرب الأهلية الأمريكية، بينما تمت تعبئة عدد غير معروف من الأمريكيين الأفارقة الأحرار والمستعبدين للعمل اليدوي في الكونفدرالية (الجنوب). وخلفت الحرب التي بدأت عام 1861 واستمرت حتى عام 1865 مقتل 750 ألف جندي وعدد غير معروف من الضحايا المدنيين. فهل يذكركم هذا بشيء؟