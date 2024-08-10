طوفان الأقصى" في اليوم الـ310.. عمليات المقاومة مستمرة والاحتلال يرتكب المزيد من المجاز بحق المدنيين في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ310، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت القسّام استهداف جرافة للاحتلال عسكرية، من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة زلاطة، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.



فيما أكدت كتائب شهداء الأقصى قصف مقاتليها، عبر رشقةٍ صاروخية من نوع "107"، حشودَ جيش الاحتلال المتمركزة في خط إمداده، في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.



وفي مجزرة مروعة جديدة.. استشهد أكثر من 100 شخص في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة.



وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ جيش الاحتلال ارتكب مذبحة داخل مدرسة "التابعين"، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.



فيما أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39790 شهيدا، و91702 مصاب، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ310:



12:51| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا بمدينة البيرة.

12:39| قوات الاحتلال تُعيد اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

12:38| قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

12:38| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله.

12:36| مصادر فلسطينية:

-قائمة جيش الاحتلال حول المستهدفين بمجزرة مدرسة التابعين حملت معلومات مضللة

-اثنان من الواردة أسماؤهم في القائمة استشهدوا قبل المجزرة بيومين في مناطق أخرى

-الشهيد منتصر ضاهر المذكور بالقائمة استشهد الجمعة مع شقيقته بعيدا عن مدرسة التابعين

-الشهيد يوسف الوادية الذي أدرج في القائمة استشهد قبل المجزرة بيومين في مكان مختلف

-بعض من وردت أسماؤهم في القائمة دعاة وأساتذة جامعات ليس لهم أي نشاط عسكري

12:23| مصادر محلية: استهداف مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة على شارع 55 قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

12:23| رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده:

-القائمة التي نشرها جيش الاحتلال لـ19 شخصاً ادعى أنهم مقاتلون من حماس والجهاد في مجزرة التابعين تحتوي معلومات مضللة جملة وتفصيلاً.

-بفحص أولي استطعنا تحديد أكثر من نصف من في القائمة أشخاص لا يمارسون أي عمل سياسي بينهم أطفال وأكاديميين ومهنيين ودعاة.

‏-شملت القائمة أيضاً على سبيل المثال منتصر ضاهر قتلته قوات الاحتلال الجمعة برفقة شقيقته داخل شقة سكنية، أي قبل المجزرة بيوم، وأيضاً الشاب يوسف الوادية الذي استهدفته قوات الاحتلال قبل يومين من المجزرة.

‏-جاري التحقق من بقية الأسماء، لكن نستطيع الجزم أن القائمة مغلوطة ومضللة 100%.

12:21| اقتحام بلدة زبوبا شمال غرب جنين.

12:17| القناة 14 العبرية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: يجب أن نمتنع عن إبرام صفقة مع حماس.

12:00| الإعلام العبري عن خارجية الاحتلال: سياسة حكومة النرويج تجاهنا منذ 7 أكتوبر متطرفة وأحادية الجانب ومعادية



