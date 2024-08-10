"عدد غير مسبوق من المسيّرات".. حزب الله يستهدف "محفاة ألون" ويوقع إصابات

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، أن مجاهديها شنّوا هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "محفاة ألون"، جنوب غرب صفد المحتلة.

وأكدت المقاومة أنّ الهجوم الذي استهدف القاعدة ‏المخصصة لتجميع وتحشد القوات والتي تتضمن مخازن طوارئ لفيلق الشمال في "جيش" الاحتلال، طال أماكن ‏تموضع الضباط والجنود في القاعدة، والتي تمّت إصابتها بشكلٍ مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة.

وأشارت المقاومة في بيانها إلى أنّ الهجوم على القاعدة "الإسرائيلية" يأتي دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في صيدا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها المقاومة قاعدة "محفاة ألون"، التي تقع على بعد 17.5 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أكدت أنّ أصوات الانفجارات سُمعت حتى طبريا، وقال مراسل قناة "كان" في الشمال: "لم نشهد هجوماً بهذا العدد من الطائرات المسيّرة في الشمال منذ بداية الحرب".

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنّ جيش الاحتلال فتح تحقيقاً لمعرفة عدد المسيّرات التي اخترقت منطقة الشمال، مشيرةً إلى أنّ 10 صواريخ تم إطلاقها لكنها لم تنجح في اعتراض المسيّرات.

وتعليقاً على الهجوم، لفتت وسائل الإعلام العبرية مجدداً إلى أنّ "مُسيّرات حزب الله تحلق في الأجواء بلا عوائق".

وفي سياق متصل أكدت منصة إعلامية عبرية سقوط طائرة مسيّرة عند مدخل مستوطنة "غدوت" في الشمال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حرائق في 5 نقاط في الشمال، نتيجة إطلاق مقذوفات من لبنان، أبرزها عند مفترق "همفليم"، وعرضت منصات "إسرائيلية" مشاهد لأضرار وحرائق اندلعت في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

وأعادت وسائل إعلام عبرية الحرائق في الجليل والجولان إلى الصواريخ الاعتراضية التي حاولت التصدي للطائرات المسيّرة القادمة من لبنان.

وكانت المقاومة الإسلامية، قد أعلنت في بيانات سابقة عن سلسلة من العمليات التي نفذتها بعد ظهر اليوم السبت، مستهدفةً عدداً من مواقع الاحتلال ومستوطناته.

وأكدت المقاومة استهداف مجاهديها منظومة فنية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة في العمليات الثلاث.‏

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" وأصابتها إصابة مباشرة أيضاً.

ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية، وعلى المنازل الآمنة، وتحديداً بلدتي ‏طيرحرفا وعيتا الشعب، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا مستوطنة "إيلون" بصلية من صواريخ ‏"الكاتيوشا". ‏

وكانت المقاومة الإسلامية قد أكّدت استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال في "‏تل شعر" بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية بقذائف المدفعية، معلنةً تحقيق إصابات مُباشرة.

وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" ما أدّى إلى تدميرها.



المصدر: الميادين