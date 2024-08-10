سامي مشعشع يكتب لوطن: عملت مع الاونروا لثلاثة عقود ناطقا رسميا لها ومشرفا على مكاتبها الاعلامية و الاتصال والتواصل.

نعم تعيش الاونروا أسواء مراحلها ولكن وجبت المصارحة:

يكفى القول اليوم،وبعد مجزرة وحشية جديدة، ان الادارة العليا للأمم المتحدة والاونروا خذلتنا وخذلت نفسها.

لموظفي الاونروا: شكرا لكم لتفانيكم ورحم الشهداء من بيننا.

الادارة لم ترتقى لمستوي تضحياتكم وطردت منكم من دافع عن حقوقكم فى الضفة الغربية وظلمت زملاء أبرياء فى غزة نزولا عند رغبة كيان العدو وبدون دلائل او إثباتات.

ادارة حتى اللحظة لم تنتصر لدماء مائتين وثلاثة من زملاءنا وعوائلهم ولم تشكل لجنة تحقيق ومساءلة.

ادارة لم تكتفى الا بإدانة الاعتداءات الاثمة والوحشية على مقرها ومراكز الايواء والنزوح.

وادارة تمارس سياسة تكميم افواه عامليها وتخويفهم من التعبير عن كينونتهم الفلسطينية وفى ظل وجود اتحاد عام للعاملين ضعيف ومتشرذم.



وادارة أمم متحدة لا تتقن الا اللطم والتباكي والتعبير فقط عن الحزن والقلق.

شعارنا الاول :

الوكالة لنا وسندافع عنها ضد محاولات إنهائها وتجفيف مواردها وطردها من فلسطين.

وشعارنا الثاني:

الوكالة لنا ومن حقنا ان نحاسب مسؤوليها ونطالبهم بإجابات على تقصيرات وضعف اداء.

الشعاران يكملان بعضهما البعض ولا تسمحوا لاحد ان يحيدكم عن الشعار الثاني لحساب الاول.

"سامي مشعشع

الناطق الرسمي السابق للأونروا"