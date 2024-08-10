عمليات المقاومة مستمرة.. والقسام توثّق استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصّنة في رفح

وطن: عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشاهد توثق استهداف مبنى تحصنت فيه قوة من "جيش" الاحتلال، بقذيفتي "TBG"، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، بصورة واضحة، جنود الاحتلال المتحصنين في المبنى، ثمّ وصول مروحيةٍ تابعة لجيش الاحتلال من أجل إجلاء الجنود القتلى والجرحى عن المبنى المستهدف.

وفي اليوم الـ 309 من معركة طوفان الأقصى، رداً على العدوان الإسرائيلي، أعلنت القسّام استهداف جرافة للاحتلال عسكرية، من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة زلاطة، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي تمام الساعة الـ 18:02 من اليوم السبت، استهدفت كتائب القسّام حشود الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بصواريخ "107"، واشتعلت النيران في المكان المستهدَف.

والكمين، الذي عرضت القسّام مشاهده في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، نفّذته أمس، بحيث استهدفت مبنى تحصّنت داخله قوّةٌ لجيش الاحتلال، قوامـها 9 جنود.

وكانت كتائب القسّام قالت، في بيانٍ، إنّ مجاهديها استهدفوا المبنى، الذي تحصّن داخله جنود الاحتلال، بقذيفتين من نوع "TBG"، في حيّ تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشار البيان إلى أنّ العملية أوقعت القوّة التابعة لجيش الاحتلال بين قتيلٍ وجريح، مضيفاً أنّ "مجاهدي كتائب القسّام رصدوا هبوط الطيران المروحي الذي عمل على إجلاء القتلى والمصابين".

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصف مقاتليها، عبر رشقةٍ صاروخية من نوع "107"، حشودَ "جيش" الاحتلال المتمركزة في خط إمداده، في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

وفي بيانٍ منفصل، تبنّت كتائب الأقصى دكّ حشود الاحتلال وتمركز آلياته، وسط مخيم يبنا، جنوبي مدينة رفح، معلنةً استخدام مجاهديها قذائف "الهاون".

"جيش" الاحتلال يُقرّ بـ 12 إصابة

وبينما تواصل المقاومة عملياتها وخوضها الاشتباكات في محاور قطاع غزة كافةً، أقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة 12 جندياً في المعارك الدائرة في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يُذكَر أنّه، منذ بداية معركة طوفان الأقصى، أُصيب 4284 ضابطاً وجندياً، بينهم 2190، منذ بدء العملية البرية، بحسب ما أعلن "جيش" الاحتلال، وسمح بنشره.

وأعلن "الجيش" أيضاً، تحت بند "سُمح بالنشر"، مقتل 689 ضابطاً وجندياً، وإصابة 639 بجروحٍ بالغة الخطورة، منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أنّ 213 ضابطاً وجندياً ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم 29 جروحهم خطيرة،



