حزب الشعب ينعى المناضلة نابغة عريقات

وطن: نعى حزب الشعب المناضلة الوطنية والتقدمية، الرفيقة نابغة شنطي عريقات "ام سلام" أرملة الرفيق المناضل الراحل داود عريقات.

فيما يلي نعي الحزب:

بمزيد من الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادر وأعضاء الحزب، المناضلة الوطنية والتقدمية، الرفيقة:

نابغة شنطي عريقات

"ام سلام"

أرملة الرفيق المناضل الراحل داود عريقات

التي وافتها المنية مساء اليوم 10/8/2024، اثر ازمة قلبية، وذلك بعد حياة حافلة بالنضال ضد الاحتلال الصهيوني والاستغلال والاضطهاد، وفي الدفاع عن حقوق شعبها الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، داخل الوطن وخلال سنين الإبعاد عنه، وبعد العودة إلية برفقة زوجها القائد الراحل "أبو سلام".

لقد كانت الراحلة نموذجاَ للمرأة الفلسطينية الصابرة على تداعيات الملاحقة والسجن لزوجها الراحل "أبو سلام" وإبعاده عن الوطن، وتحمل عبء المسؤولية في مواجهة كل ذلك وتجاه رعاية أسرتها.

إن حزب الشعب وهو ينعى المناضلة "أم سلام"، يتقدم من العزيزات كريماتها، سلام ووئام ولونا، ومن ذويها ومحبيها وعموم آل شنطي وعريقات الكرام، بأحر التعازي والمواساة.

لروح الفقيدة السلام وطيب الذكرى ويلهم ذويها الصبر والسلوان

حزب الشعب الفلسطيني

10/8/2024