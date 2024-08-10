مؤسسات الأسرى تخصص خطا هاتفيا لتلقي بيانات المعتقلين والمفقودين من قطاع غزة

وطن: أعلنت مؤسسات الأسرى عن تخصيص خط هاتفي ابتداء من يوم غد الأحد، لتلقي بيانات المعتقلين والمفقودين من قطاع غزة، بهدف معرفة مصيرهم وأماكن احتجازهم.

وطلبت مؤسسات الأسرى، في بيان لها، مساء اليوم السبت، من العائلات التي لم يسبق لها التواصل مع أي جهات أو مؤسسات ولم تتلق أي جواب حول مصير أو أماكن احتجاز أبنائها التواصل عبر الرقم التالي (التابع لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني): 0593588050، على أن يتم التواصل لتزويدها بالبيانات مبدئيا ولاحقا من أجل الحصول على توكيل خاص من العائلة لمتابعة القضية عبر الطواقم القانونية.

وأشارت إلى أنه خارج أوقات الدوام يمكن للعائلات إرسال رسائل بالبيانات الخاصة بالمعتقل عبر رقم "الواتساب" المعتمد للرقم على المقدمة: 00970593588050

وجددت مؤسسات الأسرى التأكيد على الالتزام بالتواصل عبر الرقم المحدد من قبل العائلات التي لم يسبق لها التواصل مع مؤسسات الأسرى، ولم تتلق أي أجوبة حول أبنائها المعتقلين والمفقودين.

وفيما يلي المزيد من الإرشادات الخاصة لعائلات معتقلي غزة، حسب ما أوردته مؤسسات الأسرى:



