شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال غرب رفح

وطن: استشهد مساء اليوم السبت، مواطنان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال، غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا قرب مدرسة الفردوس غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت، فجر اليوم، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.