شهيد وجرحى في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت منزلا غرب النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت، فجر اليوم، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.