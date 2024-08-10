بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، السبت، عدّة عمليات ضد أهدافٍ تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، وذلك في إطار استمرارها في دعم غزّة ومقاومتها.

وأكّدت المقاومة استهدافها بالأسلحة الصاروخية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "‏تل شعر"، معلنةً إصابتهم إصابةً مُباشرة.

كذلك، استهدف مقاتلو حزب الله موقع "المالكية" بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" ما أدّى إلى تدميرها.

من ناحيته، أعلنت مصادر محلية في جنوب لبنان أنّ نيراناً مُباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في محيط ثكنة "برانيت". بينما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار دوّت في موقع المالكية في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان".

وأظهرت الأحداث الأخيرة التخبط والارتباك، اللذين يواجههما الاحتلال في الجبهة الشمالية، وهو ما يقر به المسؤولون الإسرائيليون وإعلام الاحتلال.

اعتداءات إسرائيلية

هذا ويستمر الاحتلال بالاعتداء على القرى اللبنانية ولا سيما الحدودية مع فلسطين المحتلة، إذ أفادت المصادر بأنّ الطيران الإسرائيلي استهدف عدّة قرىً وبلدات، وهي: عيتا الشعب، بلدة طيرحرفا، ومجدل سلم.

وأضافت أنّ الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت بلدة مجدل سلم مرتين خلال الساعات السابقة، مضيفاً أنّه لا توجد إصابات في الغارات التي استهدفت البلدة.

وأشارت إلى أنّ "مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة عيترون الحدودية بالقذائف.

المصدر: "الميادين"