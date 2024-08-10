الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين استهداف مراكز الايواء في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مدرسة التابعيين

وطن: أدان الحزب الشيوعي الفلسطيني استهداف مراكز الايواء في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مدرسة التابعيين.

وقال الحزب في بيان له ، "أمام هول المجازر بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها مجزرة مدرسة التابعيين والتي اسفرت عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا، واصابة العشرات بجروح خطرة، وأمام تقاعس الانظمة العربية الرجعية وتآمر الولايات المتحدة الأمريكية على قضية شعبنا، حيث ان الصمت امام هذه المجازر يثبت أن الإدارة الامريكية و الحكومات الأوروبية هي شريك بحرب الابادة ضد أبناء شعبنا".

واضاف الحزب، لا بد لنا كفلسطينين فصائل وقوى وحركات وهيئات..الخ، أن نتوحد في وجه هذه الفاشية الصهيونية، وأن ننهي هذا الانقسام الفلسطيني الفلسطيني المقيت، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها في كامل فلسطين التاريخية، فلا خيار أمام شعبنا العربي الفلسطيني الا الصمود والمقاومة بكافة أشكالها، من اجل افشال مخطط الحكومة النازية والفاشية والمتعطشة للدماء بتهجير شعبنا في قطاع غزة .

ودعا الحزب لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الفاشي وبكافة الاشكال من أجل اجبار هذا العدو المتطعتش للدماء على وقف حرب الابادة، ويجب عدم المراهنة على النظام العربي الرسمي او العالم الغربي المنافق والصامت أمام هذه المجازر المتكررة.