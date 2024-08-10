أربعة شهداء في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مسجد السنة بالنصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت منزلا لعائلة العكلوك في منطقة البركة جنوب دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.