ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39790 شهيدا و91702 مصاب

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39790 شهيدا، و91702 مصاب، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 40 شهيدا، و140 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.