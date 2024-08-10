الاحتلال يستهدف 13 مركزا للنازحين في 10 أيام

وطن: أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 13 مركزا لإيواء النازحين في قطاع غزة منذ بداية آب/ أغسطس الجاري.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، وبحسب المصادر فإن الاستهداف كان لطابقين، الأول يؤوي النساء النازحات والأطفال، والأرضي وهو عبارة عن مصلى، ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم 11 طفلا و6 نساء، وإصابة نحو 170 آخرين العشرات منهم حالتهم خطيرة، جراء اشتعال النيران في المكان.

كما أن العديد من الأشلاء لم يتم التعرف على هوية أصحابها، وهناك مفقودون حتى اللحظة غير معلوم مصيرهم، بعد إبلاغ عائلاتهم بأنهم كانوا متواجدين داخل المصلى بالمدرسة".

والخميس الماضي، استشهد 15 مواطنا وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرستي "الزهراء" و"عبد الفتاح حمود"، اللتين تؤويان نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي 4 آب/ أغسطس الجاري، استشهد 30 مواطنا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي 3 آب/ أغسطس، استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون في قصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.