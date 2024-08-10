حزب الشعب يدين المجزرة المروعة بمدرسة التابعين في غزة ويدعو لملاحقة واعتقال مجرمي الحرب الاسرائيليين

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بمدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 100مواطناَ/ة، وإصابة مئات المواطنين بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال حزب الشعب في بيان له اليوم السبت، إن هذه المجزرة التي تمثل حلقة في سلسلة الإبادة الجماعية اليومية بحق شعبنا على يد المنظومة السياسية والعسكرية الاسرائيلية الفاشية، ما كان يمكن أن تقترف هي وغيرها من المجازر المتواصلة على مدى أكثر من 300 يوماَ، لولا الدعم والشراكة الأمريكية الصريحة في الحرب المفتوحة على شعبنا، بالتعاون مع حلفائها الغربيين وخاصة بريطانيا والمانيا، ولولا حالة الصمت الدولي الذي وصل حد التواطؤ، والعجز الرسمي العربي إزاء ذلك.

وأكد حزب الشعب على ضرورة التحرك العاجل من أجل دفع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة للجوء لاستخدام (الفصل السابع) من ميثاقها والمتعلق باتخاذ القرارات والاجراءات في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من جهة، وتحمل الهيئات الدولية المختصة لمسؤولياتها في إتخاذ القرارات والإجراءات الفورية لاعتقال مجرمي الحرب الاسرائيليين وداعميهم، من جهة أخرى.