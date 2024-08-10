الأمم المتحدة: 60 ألف فلسطيني في غزة نزحوا بعد آخر أمر إخلاء

وطن: قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 60 ألف فلسطيني ربما لجأوا إلى المناطق الغربية من قطاع غزة، بعد قرار الإخلاء الأخير الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

وأطلعت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، الصحفيين على الأوضاع الإنسانية في غزة، بحسب "الأناضول".

وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من قطاع غزة خاضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي".

والخميس، طالب جيش الاحتلال سكان أحياء جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشن هجوم جديد عليها، وذلك بعد 4 أيام على شنه هجوما مدمرا على مناطق زعم سابقا أنها "آمنة" شرقي المدينة، ما خلّف 255 شهيدا ودمارا واسعا.

وبحسب سوتو، انخفضت كمية المساعدات التي يمكن تسليمها لغزة إلى أكثر من النصف منذ بداية أيار/ مايو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي.

وأشارت إلى أن 169 شاحنة في المتوسط ​​نقلت مساعدات إلى غزة يوميا في نيسان/ أبريل الماضي، بينما انخفض عددها إلى أقل من 80 شاحنة في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2024.

وأكدت المسؤولة الأممية أن إسرائيل ما زالت تواصل رفض وعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية لغزة.