استشهاد 7 مواطنين بقصف الاحتلال شرق خان يونس

وطن: استشهد سبعة مواطنين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.