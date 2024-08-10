تدريبات اعلامية متخصصة للعاملين في قطاع السياحة

وطن: اطلق مسار فلسطين التراثي وشبكة فلسطين الاخبارية PNN ورشات التدريب الاعلامي لمزودي خدمات السياحية على طول المسار بشكل خاص والعاملين في قطاع السياحة بكل عام في اطار الجهود للارتقاء بخدمات الترويج الاعلامي للمشاريع والمنشات السياحية الفلسطينية..

وافتتحت الورشات التدريبية التي تاتي ضمن مشروع زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش للمجتمعات على امتداد مسار فلسطين التراثي في الضفة الغربية الممول من صندوق التنمية الياباني من خلال البنك الدولي حيث تتضمن الورشات التدريبية ثلاث مواضيع وهي صحافة الموبايل والتحرير الصحفي والتسويق الالكتروني بهدف المساعدة على ترويج الخدمات والبرامج السياحية الفلسطينية محليا ودوليا

وافتتحت اولى التدريبات الخمسة في فندق برايت تاور بمدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم بمشاركة 30 مشاركة ومشاركة حيث ستجري التدريبات في محافظات بيت لحم والخليل ورام الله واريحا و نابلس وجنين بهدف تعزيز وتقوية برامج السياحة الفلسطينية لتكون قادرة على المنافسة والتسويق محليا ودوليا.

وتحدثت غيداء راحيل في افتتاح التدريبات عن مشروع زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش للمجتمعات على امتداد مسار فلسطين التراثي الممول من صندوق التنمية الياباني من خلال البنك الدولي واهدافه التي تتمثل بتعزيز قطاع السياحة المجتمعية في فلسطين وتطويرها لتصمد وتكون قادرة على التطور في مجالات عديدة مثل مجال الترويج والتسويق.

وتحدثت راحيل عن بعض تفاصيل المشروع الذي يهدف الو تطوير خدمات سياحية خلال الفترة الماضية مشيرة الى ان العمل يجري الان ومن خلال اطلاق هذه التدريبات لترويج الخدمات السياحية محليا ودوليا من اجل مساعدة المزودين للخدمات السياحية بعد انتهاء الحرب للترويج لانشطتهم ليكونوا قادرين التعبير عن انفسهم ومشاريعهم السياحية وبالتالي القدرة على المنافسة لان القدرة على الترويج تعني الجذب وزيادة الحركة السياحية تحت بند فكرة تعزيز الاقتصاد المحلي.

من ناحيته تحدث جورج رشماوي المدير التنفيذي لمسار فلسطين خلال افتتاح الورشة عن ابرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة المجتمعية بشكل خاص والسياحة بشكل عام في فلسطين.

واشار رشماوي الى ان هدف مسار فلسطين من خلال هذه البرامج والمشاريع هو تقوية الهوية الوطنية الفلسطينية و التعريف بالتاريخ والهوية الفلسطينية من خلال المشاريع والمبادرات المحلية مثل بيوت الضيافة و المراكز النسوية وانشطتها على طول المسار وصولا لبرامج فلسطينية خالصة لترويج وتطوير السياحة.

من جهته قدم منجد جادو شرحا عن فكرة التدريبات وما تشمله على مدار ثلاث ايام في كل محافظة من انشطة تدريبية في تخصصات صحافة الموبايل وانواع اللقطات وبرامج المونتاج اضافة لمادة التحرير الصحفي المختصر والذي يعطي فكرة كاملة فيما سينتهي كل تدريب في كل محافظة بتدريبات التسويق الالكتروني ضمن مواقع مختلفة تساهم بتحقيق هدف ايصال الفيديوهات لاكبر عدد من المتابعين.

واشار جادو الى اهمية تطوير قدرات اصحاب المنشات السياحية والعاملين فيها بمثل هذه التدريبات حيث سيساهم ذلك برفع قدرتهم على جذب السياح سواء كانوا محليين او اجانب مشددا على اهمية التخصص الاعلامي.

وقدم الزملاء في قسم الانتاج والتصوير شرحا عن التصوير والمونتاج عبر الموبايل ضمن برنامج تدريب صحافة الموبايل الذي تقدمه شبكة فلسطين الاخبارية PNN للمؤسسات الراغبة بتعليم قطاعات تعمل بها حيث لاقى التدريب تفاعل ايجابي كبير مع المتدربين.

وعبر المتدربون عن سعادتهم بتلقيهم هذه التدريبات موضحين انها ستساعدهم في اعمالهم في مجال السياحة كما اوضحوا انهم اشتركوا في هذه التدريبات بهدف سعيهم لتطوير اعمالهم والترويج لها من خلال هذه الورشات التي اطلقتها شبكة فلسطين الاخبارية PNN بالتعاون مع مسار فلسطين التراثي.

وقالت نفين المصو احدى المشاركات في التدريب الاعلامي وصاحبة مبادرة لمة اهل السياحية انها تاتي اليوم وهي تعلم انها ستستفيد في مجال التصوير والمونتاج عبر الموبايل بالاضافة الى التدريب في مجال التسويق الالكتروني موضحة انها تقوم بتنظيم جولات سياحية لمواطنين محليين في مختلف محافظات الوطن وخصوصا بيت لحم ولهاذ تاتي اليوم وهي على ثقة بان التدريبات ستساعد بتعريف المواطنين على ما تقوم به كما انها ستساهم برفع عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره قال اسماعيل رشايدة صاحب خيمة سياحية في صحراء البحر الميت انه ياتي للمشاركة في هذه الدوريات على امل ان تساعده في التعرف على كيفية ترويج وتسويق خدماته السياحية في صحراء بيت لحم حيث يملك خيمة سياحية ومطعم تم تطويره بدعم ضمن مشروع تحسين سبل العيش الاقتصادية وهو اليوم يشارك بهذه الدورة للترويج لخدماتهم مثمنا جهود وعمل مسار فلسطين وشبكة فلسطين الاخبارية في تعزيز السياحة المجتمعية.

وفي ختام التدريب في يومه الاول جرى تقييم لفعاليات التدريب الخاص بصحافة الموبايل والحديث عن تدريب يوم غد الذي سيتخصص في مجال التحرير الصحفي وتدريب يوم الاحد الذي سيتخصص في مجال التسويق الالكتروني.

المصدر: "pnn"