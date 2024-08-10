أكاديمي من الجامعة العربية الأمريكية يشارك في مؤتمر إسطنبول الدولي التاسع للعلوم الإنسانية والاجتماعية

وطن: شارك المحاضر في مركز اللغات في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مجاهد زايد في مؤتمر إسطنبول الدولي التاسع للعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث قدم عرضا لبحث علمي وتم نشره كما كان مقررا للجلسة الأولى للمؤتمر.

وعنوان بحثه كان " الإتساق في الترجمة الآلية: حالة ترجمة المصطلحات الإعلامية والقانونية من العربية إلى الإنجليزية باستخدام مترجم بينج وترجمة جوجل" حيث قدم، تغطية نظرية للترجمة الآلية وطرائق توظيفها للحصول على أفضل نصوص في اللغة الهدف بين ازواج لغوية متعددة منها الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والالمانية والفرنسية والانجليزية والاسبانية حتى انتهى بإستعراض لأهم معالمها بين اللغة العربية والانجليزية.

وهدف بحثه استكشاف الاتساق في برامج الترجمة الآلية في حال ترجمة مصطلحات قانونية واعلامية من اللغة العربية الى الانجليزية وكذلك مدى صحة الترجمات التي تقدمها الترجمة الآلية للمصطلحات المذكورة مقارنة بالمسارد المتخصصة.

وأظهرت نتائج الدراسة بأن برامج الترجمة التي تم اختبارها تقدم ترجمات أكثر ملاءمة للمصطلحات القانونية مع تفضيل بسيط لبرنامج Bing Translator على برنامج Google Translate. كما كشفت نتائج هذه الدراسة أن برنامجي Bing Translator وGoogle Translate كانا متسقين في ترجماتهما للمصطلحات الإعلامية والقانونية. وكان برنامجا الترجمة أكثر اتساقًا في ترجمة المصطلحات الإعلامية من المصطلحات القانونية.

وأوصى الباحث باستخدام برنامجي GT وBT بحذر لأنهما قدما ترجمات غير متسقة لمعاني المصطلحات في القواميس المتخصصة في حالات معينة.

واكد الدكتور زياد على أهمية مشاركته في المؤتمر نظرا للنتائج الحقيقية التي توصل اليها من خلال تحليل ترجمات تقدمها البرامج الآلية الواسعة الإنتشار في العصر الحديث مما يقدم خطوات عملية تفيد المترجمين ومستخدمي برامج الترجمة الآلية في الحصول على نص هدف جيد، وكذلك لكونها تضع اسم الجامعة العربية الامريكية في فعاليات ومؤتمرات دولية ذات مخرجات علمية بمصداقية عالية، وبذلك تعزز وجود لافت للجامعة بين أرقي الجامعات التي تشارك في النشاطات البحثية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.