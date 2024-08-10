مسيرات في الولايات المتحدة رفضا لمجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين

وطن: أعلنت مؤسسات حقوقية ومنظمات شعبية، تنظيم مسيرات في العديد من المدن الأميركية، اليوم السبت، رفضا للمجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ووجهت المؤسسات دعوات عديدة، للخروج في مسيرات وفعاليات احتجاجية على استمرار المجازر، وعدم ممارسة الإدارة الأميركية ضغوطا كافية على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، والتي أدت الى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين بينهم أطفال ونساء.