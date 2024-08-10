إيران: حقنا في الدفاع المشروع لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة

وطن: أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنّ لبلادها الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمن وسيادة طهران في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت، بشأن ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل، أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

وأضافت أنّ "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".

وأشارت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، و"يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل".

نفي تقارير بشأن إرسال صواريخ إلى روسيا

على صعيد آخر، نفت الممثلية تقارير أوردتها وكالة "رويترز" بشأن إرسال إيران صواريخ لروسيا، إذ كانت الوكالة قد ادعت أنّ "طهران ستسلم مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا قريباً، بحسب مصادر استخباراتية".

وذكرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنّ طهران أقامت شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري.

وأضاف البيان "مع ذلك، ومن وجهة نظر أخلاقية، فإن إيران تمتنع عن نقل أي أسلحة، بما في ذلك الصواريخ، التي يمكن استخدامها في الصراع مع أوكرانيا حتى ينتهي".

وكان نائب قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي فدوي، أكد، أنّ "أوامر قائد الثورة الايراني علي خامنئي واضحة وصريحة بشأن معاقبة الاحتلال، والانتقام لدماء الشهيد هنية".

وقال العميد فدوي، في التصريح إنه "سيتم تنفيذ أوامر قائد الثورة في أفضل صورة ممكنة، وهذه وظيفة إيران الحالية".

المصدر: الميادين