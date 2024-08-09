مستوطنون يعتدون على أراضي زراعية في برية المنيا شرق بيت لحم

وطن: منع مستوطنون، اليوم الجمعة، عائلات الفروخ والطروة من حصاد محصولها الزراعي في برية المنيا الواقعة بين بلدتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم.

وقال المهندس الزراعي وأحد سكان المنطقة عدنان جبارين إن مستوطني "معالي عموس" أقدموا على رعي محصول الشعير والقمح المزروع على مساحة 300 دونم، والتي تشكل جزءاً من 1500 دونم تملكها العائلات، ومنعوهم من حصادها.

وأكد جبارين أن وتيرة الاعتداءات على الأراضي الزراعية في المنطقة تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، حيث يجري المستوطنون اعتداءاتهم بحماية جنود الاحتلال، ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم.

وأشار إلى أن هذه الحادثة جزء من سلسلة اعتداءات ممنهجة تستهدف أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة، مما يفاقم من معاناة المزارعين ويهدد سبل عيشهم.